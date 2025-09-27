Умерла российская актриса Людмила Гаврилова

Российская актриса Людмила Гаврилова умерла 24 сентября на 74-м году жизни, пишет aif.ru.

Людмила Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге.

В 1973 году она окончила Театральное училище имени Б. Щукина.

Практически 40 лет, до 2011 года, актриса служила в труппе Московского академического театра Сатиры.

Позже она также преподавала актёрское мастерство в Театральном училище имени Щукина и работала телеведущей.

Всего Людмила Гаврилова снялась в более чем 120 кинопроектах. Среди известных фильмов с её участием — «Мимино», «Артистка из Грибова» и «Катала». Зрителям она также знакома по популярным сериалам, таким как «Солдаты», «Глухарь», «Закон и порядок» и «Земский доктор».

Прощание с Людмилой Ивановной состоится 29 сентября в 11:00 по адресу: Балашиха, Окольная, 4 (Николо-Архангельский крематорий).