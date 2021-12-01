Умерла рязанская журналистка Татьяна Кузьмина

Во вторник, 30 ноября, в возрасте 64 лет скончалась заместитель главного редактора газеты «Мещерские вести» Татьяна Николаевна Кузьмина. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Кузьмина родилась в Красноярском крае. В Касимов её родители переехали в 60-е годы 20-го века. В семье было четверо детей.

Трудовой путь Татьяна Кузьмина начала на Касимовской информационно-вычислительной станции. Затем работала в дорожно-ремонтном строительном управлении, после чего пошла в комсомол.

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В районной газете Татьяна трудилась почти 25 лет, работала с внештатными авторами, вела подборки стихов для литературной страницы. Сама писала статьи.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойной.