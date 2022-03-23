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Среда, 23 марта, 2022

Умерла рязанка, участница ВОВ Татьяна Лемешева

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Умерла рязанка, участница ВОВ Татьяна Лемешева

7info

Ушла из жизни участница Великой Отечественной войны Татьяна Лемешева. Некролог от Совета ветеранов Советского района Рязани 23 марта опубликовала газета «Рязанские ведомости».

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Лемешевой было 95 лет. 24 ноября 2021 года с юбилеем её поздравляла Министр по делам территорий и информационной политике региона Жанна Фомина.

Умерла рязанка, участница ВОВ Татьяна Лемешева

В Ряды Красной армии Лемешева добровольно вступила в июне 1943 года. Воевала на 2-м Прибалтийском фронте. Была регулировщицей на военных автодорогах, ходила в разведку.

После войны Татьяна Николаевна более 30 лет проработала зоотехником-селекционером в совхозе «Новоселки» Рязанской района.

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В числе ее наград Орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойной.

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