Умерла пенсионерка, которую дочь пристегнула ремнём к батарее

Пенсионерка умерла после того, как дочь пристегнула её ремнём к батарее и ушла из дома в городе Королёве Московской области, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, 78-летняя женщина ходила плохо, постоянно падала. Дочь, жившая с ней, сильно из-за этого нервничала.

Женщине нужно было уйти из дома по делам. Чтобы пожилая мать не падала и не травмировалась во время отсутствия, она пристегнула пенсионерку ремнём к батарее.

Дома женщина отсутствовала весь день. Вечером, вернувшись домой, нашла мать мёртвой.

Женщина вызвала скорую помощь и ушла. Тело пенсионерки отправили на судмедэкспертизу, дочь ищут правоохранители.