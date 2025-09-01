Умерла москвичка, которую врачи приняли за спящую в поезде

Источник РЕН ТВ сообщил о смерти 36-летней москвички Елены Захаровой, которой стало плохо в поезде Волгоград — Москва.

Женщина и двое ее детей возвращались из отпуска 12 августа. Во время поездки она потеряла сознание. Как рассказали родственники, вызванные на станции врачи приняли ее за спящую.

В итоге у Захаровой произошел инсульт, она впала в кому. В воскресенье она ушла из жизни, так и не прийдя в сознание.

Глава Минздрава Липецкой области Анна Маркова подчеркивала, что женщину осматривали дважды, она просыпалась и отвечала на вопросы. По ее словам, у Захаровой было хроническое заболевание, вызывающее сонливость при приеме лекарств.

Южная транспортная прокуратура проводит проверку.