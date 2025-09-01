Понедельник, 1 сентября, 2025
17.5 C
Рязань
Новости России

Умерла москвичка, которую врачи приняли за спящую в поезде

powder
Image by Alina Kuptsova from Pixabay

Источник РЕН ТВ сообщил о смерти 36-летней москвички Елены Захаровой, которой стало плохо в поезде Волгоград — Москва.

Женщина и двое ее детей возвращались из отпуска 12 августа. Во время поездки она потеряла сознание. Как рассказали родственники, вызванные на станции врачи приняли ее за спящую.

В итоге у Захаровой произошел инсульт, она впала в кому. В воскресенье она ушла из жизни, так и не прийдя в сознание.

Глава Минздрава Липецкой области Анна Маркова подчеркивала, что женщину осматривали дважды, она просыпалась и отвечала на вопросы. По ее словам, у Захаровой было хроническое заболевание, вызывающее сонливость при приеме лекарств. 

Южная транспортная прокуратура проводит проверку.

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали смерти школьницы во время репетиции к 1 сентября в Бердске

Девятиклассница, умершая во время репетиции к 1 сентября в...
Интересное

Православным рассказали, как без греха утилизировать старые иконы 

Диакон отметил, что выбрасывать их в реку — устаревший и сегодня нежелательный способ, так как это загрязняет водоёмы.
Новости России

Альпинист из группы спасения рассказал, что погубило Наговицину

Участник всех трех операций по спасанию Натальи Наговициной Святослав...
Новости России

С 1 сентября для водителей в России наступает новая реальность: эти 8 изменений могут вас удивить и расстроить

С приходом осени жизнь автомобилистов в России заметно изменится. Сразу несколько важных нововведений вступят в силу с 1 сентября.
Происшествия

На 63-м году жизни скончался протоиерей Виктор Бородовицын

Многие годы, вплоть до кончины, батюшка нес послушание настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери села Ижевское Спасского района.

Последние новости

Новости России

Россияне выступили за советскую классику в школах вместо песен Shaman

Только 18% россиян поддержали рекомендации к изучению в школах песен Ярослава...
Интересное

Гороскоп на 1 сентября: первый день осени и новый старт для всех знаков

Что принесёт начало осени: гороскоп для каждого знака зодиака на 1 сентября
Новости России

SHOT сообщил о серии взрывов над Геленджиком

Ночью над Геленджиком, Приморско-Ахтарским районом и станицей Холмской прогремели...
Новости России

Вильфанд пообещал россиянам теплый сентябрь

В сентябре температура в европейской части России будет выше...
Культура и события

Осенний фестиваль «Грибы с глазами» пройдет в сентябре в Рязанской области

Завершится праздник «Грибы с глазами» дискотекой в сапогах под лучшие кавер-хиты.
Общество

В Рязани завершили ремонт теплотрассы на Первомайском проспекте

На одном из участков - от площади Ленина до улицы Павлова - ремонт завершен.
Общество

В Рязани завершили ремонт пешеходного перехода в районе ТЦ «Барс»

С участием специальной экспертной комиссии отреставрировано 12 панно с видами Рязани, выполненные в советское время.
Новости России

Кардиолог Ефремкин назвал боль в икре признаком скорого тромбоза

Односторонний отек и боль в икроножной мышце может быть...