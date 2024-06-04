Вторник, 4 июня, 2024

Умерла Мария Бурденкова, последняя живая участница войны в Скопинском районе

Автор: Кристина Аманн

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4 июня в возрасте 102 лет умерла жительница Скопинского района Мария Бурденкова. Она была последней живой участницей войны в муниципалитете. Об этом пишет ИД «Пресса».

Мария Ильинична родилась 25 апреля 1922 года в деревне Дмитриевские хутора Скопинского района. В 1939 году ее забрала в Ленинград тетка, и здесь Мария Ильинична училась в вечерней школе и работала лаборантом во Всесоюзном научно-исследовательском институте полезных ископаемых.

В августе 1941 года Марию Бурденкову эвакуировали в Рязанскую область, где она работала в столовой при войсковой части, атем в Скопинском участке живой снегозащиты и озеленения. После ее мобилизовали. Она вошла в состав 29-го отдельного батальона связи и радионавигационного обеспечения ВВС КА при 2-м гвардейском авиационном бомбардировочном Брянском корпусе.

Победу Мария Бурденкова встретила в Польше. Она получила звание гвардии младшего сержанта на основании указа Президента Верховного Совета СССР. Имеется орден Великой Отечественной войны 2-й степени и медали.

После войны Мария Ильинична работала в войсковой части поселка Желтухинский сначала машинисткой, потом заведующей секретным отделом.

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