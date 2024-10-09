Среда, 9 октября, 2024

Умерла девочка, на которую напала стая бродячих собак в Якутии

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

скорая помощь
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

Министерство здравоохранения Якутии сообщило о смерти девочки, на которую напала стая бродячих собак. В телеграм-канале ведомства отмечается, что медики сделали всё возможное для спасения ребёнка, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

ЧП случилось в посёлке Чульман 7 октября. По данным СМИ, погибшей было 12 лет. Собак, напавших на ребёнка, отогнали очевидец и отец пострадавшей.

Раненую на машине отца доставили в больницу, поместили в реанимацию. Но спасти девочку не удалось.

Местные следователи завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ход расследования взял на контроль глава Следкома РФ Александр Быстрыкин.

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