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Умерла актриса Вера Молчанова

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Актриса Вера Молчанова скончалась 26 января на 82-м году жизни, сообщает сайт «Театра на Покровке».

Молчанова служила в Театре на Покровке с 1991 года. До этого была работа в Московском драматическом театре и Московском театре комедии.

Вера Васильевна — выпускница ВТУ им. М. Щепкина.

— Она была одной из первых, кого С. Н. Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра, — говорится в сообщении на сайте театра.

Известно, что актриса скончалась через 2 дня после дня рождения. О месте и времени прощания сообщат дополнительно.

Вера Молчанова играла в советских кинофильмах, с 2007 года работала в сериале «След», играла Марфу Ерёмину. В общей сложности артистка сыграла в 50 фильмах и сериалах.

Умерла актриса Вера Молчанова
Вера Васильевна Молчанова, фото: napokrovke.ru

Об ушедшей коллеге РЕН ТВ рассказала актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Юлия Авшарова. По её словам, Молчанова «была прекрасной артисткой, замечательным человеком».

Авшарова назвала Веру Васильевну примером жизнерадостности, профессионализма и любви к профессии.

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