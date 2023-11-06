Умерла 10-летняя девочка, упавшая с 4-го этажа в Тверской области

6 ноября в реанимации Тверской областной детской больницы умерла 10-летняя девочка из Конакова, упавшая с 4-го этажа. О смерти ребёнка, ссылаясь на родственницу девочки, пишет ТИА.

Девочка получила серьёзные травмы 1 ноября. Пострадавшую на вертолёте отправили в Тверь. Состояние пациентки ухудшилось 5 ноября, ночью школьница скончалась.

Девочка росла в многодетной семье, воспитывающей ещё 6 детей. Училась в 4-м классе.

В день трагедии ученица ушла из школы без вещей после третьего урока. Пройдя через весь город, оказалась в многоэтажке. Зачем она туда пошла, никто не знает, рассказала журналистам собеседница из Конаково.

Похороны пройдут в среду, 8 ноября. Прощание у здания морга в 13.00.