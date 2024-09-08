Воскресенье, 8 сентября, 2024

Умер ведущий КВН Александр Масляков

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/kvnofficial

В воскресенье, 8 сентября, не стало легендарного ведущего КВН Александра Васильевича Маслякова. Об этом сообщается на странице Международного союза КВН.

Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. Он вел программу КВН с 1964 года. За долгие годы он стал символом юмора и сатиры в России и за её пределами.

Александр Васильевич за свою жизнь получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Также он основал творческое объединение «АМиК». Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить.

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