Умер Валентин Завалев, бывший  замглавы правительства Рязанской области по социальной сфере

7 июля стало известно, что ушел из жизни Валентин Иванович Завалев. В конце марта 2023 года его назначили заместителем председателя правительства Рязанской области по социальной сфере.

Валентин Завалев родился 13 июня 1958 года в Энгельсском районе Саратовской области. Он окончил лечебный факультет Саратовского государственного медицинского института, прошел обучение в клинической ординатуре по специальности «хирургия» на базе Саратовского государственного медицинского института.

В 2005 году получил второе высшее образование по специальности «Юриспруденция» на базе ГБОУ ВПО «Поволжская академия государственной службы имени П.А. Столыпина».

В Рязанской области он курировал такие ведомства, как министерство труда и социальной защиты населения, министерство образование, министерство здравоохранение, министерство культуры. В феврале этого года Валентин Завалев покинул пост.