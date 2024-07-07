Воскресенье, 7 июля, 2024

Умер Валентин Завалев, бывший  замглавы правительства Рязанской области по социальной сфере

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/olegkost1967

7 июля стало известно, что ушел из жизни Валентин Иванович Завалев. В конце марта 2023 года его назначили заместителем председателя правительства Рязанской области по социальной сфере.

Валентин Завалев родился 13 июня 1958 года в Энгельсском районе Саратовской области. Он окончил лечебный факультет Саратовского государственного медицинского института, прошел обучение в клинической ординатуре по специальности «хирургия» на базе Саратовского государственного медицинского института.

В 2005 году получил второе высшее образование по специальности «Юриспруденция» на базе ГБОУ ВПО «Поволжская академия государственной службы имени П.А. Столыпина».

В Рязанской области он курировал такие ведомства, как министерство труда и социальной защиты населения, министерство образование, министерство здравоохранение, министерство культуры. В феврале этого года Валентин Завалев покинул пост.

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