Умер Тигран Кеосаян

Скончался режиссёр Тигран Кеосаян. Об этом сообщила в телеграм-канале его супруга Маргарита Симоньян.

По её словам, Тигран ушел к Создателю сегодня ночью.

— Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо, — написала Симоньян.

В начале января Маргарита сообщила, что её супруг Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме.

Пост Симоньян опубликовала поздно вечером 8 января в телеграм-канале. По её словам, изначально сообщать о состоянии супруга не планировала, но решила написать после звонка журналистов.

Тиграну Кеосаяну было 59 лет.