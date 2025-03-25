Умер телеведущий и журналист Константин Цивилёв. По информации SHOT, причиной смерти 59-летнего ведущего стала острая сердечная недостаточность.

Последние годы Цивилёв страдал от сахарного диабета и заболеваний сердца. Накануне, около 16:00, его нашли в собственной квартире на Пятницком шоссе в Москве.

До 60-летнего юбилея Константин не дожил чуть более месяца.

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Константин Цивилёв работал корреспондентом и ведущим программы «Времечко» на НТВ, а также на российских радиостанциях. Он создал более 50 документальных фильмов и написал сценарии для ряда телепрограмм.