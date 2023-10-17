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Умер Сергей Сивохо

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Сергей Сивохо, кадр из фильма «Имитатор»

Утром 17 октября в возрасте 54 лет скончался квнщик Сергей Сивохо. Информацию о смерти юмориста украинским СМИ подтвердила пресс-служба артиста.

Сергей Сивохо — уроженец Донецка. Играл в КВН за команды ДПИ, «Дрим-Тим», Сборная СНГ, Сборная XX века. На сцене выделялся своим крупным телосложением.

Кроме КВН, снимался в кино. Сыграл одну из ролей в фильме «Имитатор» (1990). Снимался в комедийной передаче «33 квадратных метра».

В 2019 году вслед за Зеленским стал заниматься политической деятельностью на Украине.

В последнее время на публике Сергей не появлялся, друзья сообщали о болезни артиста.

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