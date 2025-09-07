Воскресенье, 7 сентября, 2025
Умер писатель-фантаст Василий Головачёв

На 78-м году жизни скончался российский писатель-фантаст Василий Головачёв. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на писателя и критика Евгения Харитонова, председателя Совета по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России.

По словам Харитонова, причиной смерти стала продолжительная болезнь. В последние годы Головачёв перенес серию инсультов, страдал от проблем с суставами и передвигался с большим трудом. 

«Он передвигался с помощью костылей, порой садился в кресло-коляску. Но тем не менее посещал мероприятия, связанные с фантастикой, ездил на фестивали и конференции, оставался в строю и до последнего момента продолжал писать», — отметил Харитонов.

Василий Головачёв родился в 1948 году в Жуковке Брянской области. Он стал лауреатом множества литературных премий, а критики и читатели нередко называли его «писателем-фантастом №1» в России.

Головачёв писал в жанре «жёсткой» фантастики, часто сочетая научную основу с философией, мистикой и острой социальной проблематикой. Его книги отличались динамичным сюжетом, доступным языком и умением захватывать внимание читателя с первых страниц.

Василий Головачёв — автор более 60 романов, более двух десятков повестей, более 60 рассказов. Романы «Смерш-2», «Перехватчик», «Бич времен», «Схрон», «Посланник», «Черный человек», «Человек боя», «Бой не вечен» и др. в течение нескольких лет регулярно были бестселлерами

