Умер певец Ярослав Евдокимов

Сегодня утром умер известный певец Ярослав Евдокимов. Об этом, ссылаясь на директора артиста Наталью Тарабан сообщает РИА Новости.

Сообщается, что артист скончался на 78-м году жизни после продолжительной болезни.

Ярослав Евдокимов, народный артист Белоруссии и заслуженный артист России, был широко известен в СССР и на постсоветском пространстве. Одна из самых известных его песен — «Фантазёр».

По данным SHOT, 78-летний артист лечился в Европе от продолжительной болезни и в последние дни путешествовал по итальянским городам.