Умер основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин

В Самаре скончался основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин. Об этом сообщает РИА Новости.

Сульдин ушёл из жизни в возрасте 56 лет во вторник, 13 мая. Прощание с ним пройдёт завтра, в 13 часов в похоронном доме на улице Борской в Самаре.

Точную причину смерти представитель компании журналистам не назвал, отметив, что у Сульдина были различные заболевания, включая диабет.

Продукция компании «У Палыча» представлена во многих городах России, включая Рязань.

Андрей Сульдин отошел от управления брендом и продал свою долю в бизнесе более 10 лет назад.