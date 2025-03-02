Умер олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, названа предварительная причина смерти

В воскресенье, 2 марта, в московской больнице умер трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев. По данным телеграм-канала Baza, причиной смерти спортсмена стала остановка сердца.

Сегодня Сайтиев попал в столичную клинику с подозрением на отравление. Мужчине стало плохо во дворе своего дома. Сначала к нему на помощь пришел местный дворник, а потом и консьерж, вызвавший скорую.

Сайтиеву было 49 лет. Он завоёвывал золотые медали на Олимпиадах в Атланте (1996), Афинах (2004) и Пекине (2008). Кроме того, в спортивной карьере борца были победы на чемпионатах мира и Европы.