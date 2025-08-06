Умер народный артист России Владимир Сафронов

Во вторник, 5 августа, скончался народный артист России Владимир Алексеевич Сафронов. Об этом сообщили в телеграм-канале Малого театра.

Сафронова называют большим мастером и уникальным педагогом.

Владимир Алексеевич окончил Театральное училище имени Щепкина в 1962 году. В Малый театр он пришёл в 1972-м уже зрелым артистом и на протяжении более полувека оставался одним из ярчайших его представителей. За свою творческую карьеру он сыграл около 60 ролей, многие из которых стали подлинной классикой театральной сцены.

Особое место в репертуаре занимали произведения Александра Островского — драматурга, с чьими пьесами Сафронов был особенно тесно связан. Он был незаменим в исторических постановках, которыми славится Малый театр. Все созданные им образы отличались глубиной, выразительностью и неподражаемым артистическим обаянием.

В последние годы Владимир Алексеевич оставался активным участником сценической жизни театра. Его роли в спектаклях «Пётр I» по роману Дмитрия Мережковского и «Мой нежный зверь» по произведению Антона Чехова стали достойным завершением творческого пути.