Вторник, 2 июля, 2024

Умер народный артист России Владимир Матвеев

Автор: 7info

Опубликовано

Владимир Матвеев, фото: vk.com/lensovet_theatre

Во вторник, 2 июля, в возрасте 72 лет ушёл из жизни народный артист России Владимир Михайлович Матвеев. О смерти коллеги, родного человека сообщили представители Театра им. Ленсовета.

В трупе театра Матвеев, по приглашению художественного руководителя, народного артиста СССР и России Игоря Владимирова, служил с 1974 года.

— Зрители навсегда запомнили яркие роли Владимира Матвеева в спектаклях «Старший сын», «Как нарисовать птицу», «Прошлым летом в Чулимске», «Трубадур и его друзья», «Левша», «Укрощение строптивой»… — говорится в сообщении театра.

Также Матвеев занимался дубляжом, снимался в кино и сериалах. Например, работал в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила»…

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