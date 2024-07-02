Умер народный артист России Владимир Матвеев

Во вторник, 2 июля, в возрасте 72 лет ушёл из жизни народный артист России Владимир Михайлович Матвеев. О смерти коллеги, родного человека сообщили представители Театра им. Ленсовета.

В трупе театра Матвеев, по приглашению художественного руководителя, народного артиста СССР и России Игоря Владимирова, служил с 1974 года.

— Зрители навсегда запомнили яркие роли Владимира Матвеева в спектаклях «Старший сын», «Как нарисовать птицу», «Прошлым летом в Чулимске», «Трубадур и его друзья», «Левша», «Укрощение строптивой»… — говорится в сообщении театра.

Также Матвеев занимался дубляжом, снимался в кино и сериалах. Например, работал в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила»…