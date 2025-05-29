Умер младенец, загоревшийся в кроватке от фена

В Башкирии умер младенец, получивший серьёзные ожоги в пожаре из-за фена. О смерти ребёнка сообщили в МЧС республики.
ЧП в многодетной семье произошло три дня назад. 26 мая малыша, которому было от роду 20 дней, доставили в клинику с ожогами 3–4-й степени.
Выяснилось, что мать повела детей 2 и 4 лет в детский сад. С мальчиком дома оставался отец. В какой-то момент загорелись покрывало и матрас в детской кровати, а также одежда на малыше.
Основная версия пожара — возгорание фена. Следком возбудил уголовное дело.
Фото: t.me/mchsrb01
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