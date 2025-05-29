Умер младенец, загоревшийся в кроватке от фена

В Башкирии умер младенец, получивший серьёзные ожоги в пожаре из-за фена. О смерти ребёнка сообщили в МЧС республики.

— К сожалению, сегодня утром в МЧС Башкортостана поступила информация, что новорождённый малыш, получивший ожоги в квартире в Октябрьском, скончался в больнице, — говорится в сообщении.

ЧП в многодетной семье произошло три дня назад. 26 мая малыша, которому было от роду 20 дней, доставили в клинику с ожогами 3–4-й степени.

Выяснилось, что мать повела детей 2 и 4 лет в детский сад. С мальчиком дома оставался отец. В какой-то момент загорелись покрывало и матрас в детской кровати, а также одежда на малыше.

Основная версия пожара — возгорание фена. Следком возбудил уголовное дело.

Фото: t.me/mchsrb01