На 84-м году жизни скончался Маринко Колнаго, основатель, вокалист и бас-гитарист легендарной югославской хорватской группы Novi Fosili. Об этом пишет «Российская газета».

Группа была создана в 1969 году в Загребе и достигла огромной популярности к концу 1970-х, оставаясь на вершине следующее десятилетие. Novi Fosili называли «югославскими ABBA», а их песни стали национальным поп-феноменом.

За свою карьеру коллектив выпустил около 15 студийных альбомов, начиная с дебютного в 1974 году, и дважды воссоединялся после распадов, последний из которых произошёл в 2024 году.

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Маринко Колнаго не только стоял у истоков группы, но и принимал участие во всех её возрождениях.

Колнаго стал пятым участником группы, ушедшим из жизни. Ранее, в 1985 году, в возрасте 43 лет скончался Слободан «Мока» Муняс, сооснователь коллектива, автор песен и первый ударник.

О смерти 83-летнего Маринко Колнаго сообщило издание Index со ссылкой на его коллег.

Музыкант был женат на Наде Колнаго, актрисе Загребского Молодёжного театра. Их союз длился более полувека. В 2018 году Надя скончалась от болезни Альцгеймера.