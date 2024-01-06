Умер композитор Виктор Екимовский

Ушёл из жизни Виктор Екимовский, российский композитор, музыковед, председатель Ассоциации Современной Музыки-2, сообщает 6 января сайт Союза композиторов России.
В некрологе Екимовский называется неукротимым новатором, сторонником экспериментов, одним из самых исполняемых современных композиторов.
Известность композитору в музыкальной среде «принесли прежде всего симфонические и камерно-инструментальные произведения».
Коллеги отмечают неповторяемость произведений автора.
Союз композиторов России выразил соболезнования близким и коллегам Виктора Алексеевича Екимовского.