Умер композитор Виктор Екимовский

Ушёл из жизни Виктор Екимовский, российский композитор, музыковед, председатель Ассоциации Современной Музыки-2, сообщает 6 января сайт Союза композиторов России.

В некрологе Екимовский называется неукротимым новатором, сторонником экспериментов, одним из самых исполняемых современных композиторов.

Известность композитору в музыкальной среде «принесли прежде всего симфонические и камерно-инструментальные произведения».

Коллеги отмечают неповторяемость произведений автора.

Союз композиторов России выразил соболезнования близким и коллегам Виктора Алексеевича Екимовского.