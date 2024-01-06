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Умер композитор Виктор Екимовский

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Ушёл из жизни Виктор Екимовский, российский композитор, музыковед, председатель Ассоциации Современной Музыки-2, сообщает 6 января сайт Союза композиторов России.

В некрологе Екимовский называется неукротимым новатором, сторонником экспериментов, одним из самых исполняемых современных композиторов.

Известность композитору в музыкальной среде «принесли прежде всего симфонические и камерно-инструментальные произведения».

Коллеги отмечают неповторяемость произведений автора.

Союз композиторов России выразил соболезнования близким и коллегам Виктора Алексеевича Екимовского.

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