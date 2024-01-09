Умер известный писатель Марк Харитонов

Известный писатель Марк Харитонов умер в Москве 8 января, сообщает 5-tv.ru.

По данным источника, тело писателя нашла дочь.

Харитонов — лауреат книжной премии «Русский Букер». Награду автор получил за роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича».

Харитонов скончался в возрасте 86 лет, по предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Также Харитонов известен переводом с немецкого языка классических произведений Стефана Цвейга, Германа Гессе, Томаса Манна, Франца Кафки.