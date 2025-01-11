Умер хоккеист и бизнесмен Алексей Зайцев

В Москве скончался 54-летний хоккеист и бизнесмен Алексей Зайцев — создатель одной из самых успешных любительских хоккейных команд «Сталкер».

По данным SHOT, Зайцев умер в минувшую пятницу. Причина смерти в настоящее время устанавливается экспертами.

В молодости Алексей Зайцев выступал за сборную Москвы и играл в составе столичного «Динамо» вместе с легендарным Павлом Буре, ныне членом Зала хоккейной славы. Впрочем, московскому хоккею он запомнился своей деятельностью за пределами профессионального спорта. В 2014 году Зайцев создал любительскую хоккейную команду «Сталкер», где сам играл на позиции нападающего. Команда стала первым чемпионом Москвы в категории «40+» Ночной хоккейной лиги, завоевав Кубок Крутова в сезоне 2016/2017.

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За эту победу «Сталкер» получил грант в размере 100 миллионов рублей. Средства были использованы для строительства ледовой арены «Сталкер» в столичном районе Куркино, проектом которой руководил сам Зайцев.