Умер главред газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов

В четверг, 2 октября, на 75-м году жизни ушел из жизни журналист, заслуженный работник культуры РФ Александр Куприянов. Он занимал пост главного редактора газеты «Вечерняя Москва» с 2011 года. Об этом сообщается на сайте СМИ.

Александр Куприянов был удостоен множества государственных и профессиональных наград за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю работу.

Президент России Владимир Путин вручил Куприянову почетную грамоту за заслуги в развитии СМИ. Также он являлся заслуженным работником культуры Российской Федерации и лауреатом премий «Золотое перо России» и «Медиа-менеджер России».