Умер директор рязанского ЖКУ № 22 Владимир Шустров

Скончался директор рязанского ЖКУ № 22 Владимир Шустров, сообщает телеграм-канал «Рязинформбюро».

Шустров находился в автомобиле с рязанскими волонтёрами, возвращавшимися после доставки гуманитарного груза в зону СВО. В Липецкой области «Лада Ларгус» с рязанцами столкнулась с «Газелью».

В ДТП погиб руководитель рязанской общественной организации «Доброволец», сотрудник компании «Эко-Пронск» Илья Корякин. Позднее в больнице скончался ещё один пассажир легковушки.

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По данным источника, Шустров умер 7 января, не приходя в сознание. Мужчину похоронили в посёлке Тума Клепиковского района.