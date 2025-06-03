Умер Александр Бабий

Вечером в понедельник, 2 июня, ушёл из жизни старейший член Рязанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Бабий. Об этом сообщает официальная страница ВООПИиК ВКонтакте.

— Александр Николаевич, нам будет Вас не хватать, Вашего мудрого и честного слова, — говорится в некрологе.

Похороны пройдут в среду, 4 июня. Отпевание в 14.00 в Скорбященском храме Рязани.