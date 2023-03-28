Умер актёр Рязанского драмтеатра Владимир Смирнов

27 марта на 75-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР, актёр Рязанского драматического театра Владимир Иванович Смирнов. Об этом сообщается в группе театра ВКонтакте.

Владимир Смирнов – выпускник Одесской студии киноактёра и актёрского факультета ГИТИСа. Он работал в Рязанском драмтеатре с 1977 года.

Творческий успех артисту принесли, в частности, роли Виктора в спектакле «Бестия», Глумова в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты», Куприянова в спектакле «Подари мне лунный свет» и Аполлона Окоёмова в спектакле «Красавец-мужчина».

В 1997 году за заслуги в области театрального искусства Владимир Смирнов был награждён почётным званием Заслуженный артист Российской Федерации.

Выражаем соболезнования родным, близким артиста и коллективу театра.