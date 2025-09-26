Умер актёр Николай Калинин

Скончался актёр Николай Калинин. Он почти двадцать лет служил на сцене Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского. Об этом сообщается на странице театра ВКонтакте.

Николай Григорьевич обладал удивительным даром человечности и мягкой иронии. Этими качествами он щедро наделял своих героев, заряжая зрителей «искренней и горячей любовью к жизни».

В одной из своих последних работ, в спектакле «Везунчики», персонаж Калинина словно благодарил каждое мгновение, передавая зрителям «бесценное знание о неповторимости, уникальности и мимолётности каждого мгновения».

Творчество актёра не ограничивалось ролями. Зрителям надолго запомнились его творческие вечера, где он пел «так, словно вёл задушевную, очень откровенную беседу о самом главном».

В кино Калинин начал сниматься с начала 2000-х годов. В его фильмографии можно найти такие сериалы и фильмы, как «Золотые парни», «Исаев», «Учитель в законе», «Янычар», «Клятва», «Русский характер» и многие другие, сообщает РЕН ТВ.

Артист не дожил совсем немного до своего восьмидесятилетнего юбилея.