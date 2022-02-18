Умер актёр Борис Невзоров

Народный артист России Борис Невзоров умер в 72 года от COVID-19, сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу Малого театра.

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На счету Невзорова сотни ролей в кино. В 1997 году ему присвоили звание заслуженного артиста России, в 2011 — Народного.

Невзоров известен по ролям в советских фильмах «Найти и обезвредить». В российском кино он сыграл роди начальника ОВД в «Майоре» (2014) и главы ЖКХ Федотова в «Дураке» рязанского режиссёра Юрия Быкова.

Одна из последних ролей — в сериале «Последний министр». По фильму герой Невзорова умирает на рабочем месте.