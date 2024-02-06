Умер актёр Александр Симонец

Скончался актёр Александр Симонец, хорошо известный российскому зрителю по ролям в различных сериалах. По данным StarHit, Симонец скоропостижно скончался в Благовещенске.

О смерти сообщили коллеги артиста. Александр умер 6 февраля в возрасте 61 года.

Причиной смерти, по данным СМИ, стала сердечная недостаточность.

Симонец работал в Амурском областном театре драмы. Кроме того, снимался в сериалах. На его счету роли в таких проектах, как «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», «Дружная семейка», «Возвращение Мухтара», «Глухарь», «Кодекс чести».

Дата и время прощания с артистом станут известны позднее.