Вторник, 6 февраля, 2024
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Умер актёр Александр Симонец

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Александр Симонец, фото: vk.com/amurdramteatr
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Скончался актёр Александр Симонец, хорошо известный российскому зрителю по ролям в различных сериалах. По данным StarHit, Симонец скоропостижно скончался в Благовещенске.

О смерти сообщили коллеги артиста. Александр умер 6 февраля в возрасте 61 года.

Причиной смерти, по данным СМИ, стала сердечная недостаточность.

Симонец работал в Амурском областном театре драмы. Кроме того, снимался в сериалах. На его счету роли в таких проектах, как «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», «Дружная семейка», «Возвращение Мухтара», «Глухарь», «Кодекс чести».

Дата и время прощания с артистом станут известны позднее.

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