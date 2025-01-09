Умер актер Анатолий Хропов из сериалов «СашаТаня» и «Улицы разбитых фонарей»

В возрасте 60 лет ушел из жизни российский актер Анатолий Хропов. О его смерти сообщил близкий знакомый Игорь Алексеев, отметив, что артист скончался в ночь с 5 на 6 января. Причина смерти не уточняется, пишет aif.ru.

Анатолий Хропов родился 30 сентября 1964 года. Сначала он окончил медицинское училище и работал фельдшером на скорой психиатрической помощи, параллельно занимаясь в студии народного театра. В 1989 году Хропов завершил обучение в ЛГИТМиК (курс Льва Додина) и начал карьеру в театре, выступая на сценах Ленкома и театра Ленсовета.

С 1996 года Хропов активно работал на радио, создавая развлекательные программы и ведя репортажи с футбольных матчей под псевдонимом Аркадий Пантелеймонович Укропов. В 2006 году он вернулся к театральной деятельности, сотрудничая с московскими театрами и Театром Комедии им. Акимова.

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В кинематографе Анатолий Хропов запомнился ролями в популярных сериалах, таких как «СашаТаня», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Знаки судьбы», «Версия» и «Слепой-3».

Коллеги и поклонники вспоминают Анатолия Хропова как талантливого артиста и доброго человека.