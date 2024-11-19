Вторник, 19 ноября, 2024
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Умер 37-летний владелец порностудии, вербовавший студентов в Екатеринбурге

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

В Екатеринбурге скончался 37-летний мужчина, задержанный за создание порностудии, сообщает URA.RU.

По данным СМИ, уголовное дело в отношении предполагаемого владельца порностудии прекращено из-за смерти фигуранта, скончавшегося после продолжительного тяжёлого заболевания.

Силовики задержали мужчину и его актеров в июле 2023 года. По версии правоохранителей, 14 человек в арендованных коттеджах вели порнотрансляции для зрителей из Восточной Азии.

Актёры за час работы получали 1500 рублей и доход от донатов. В группе были строгие правила: к примеру, штрафы за появление на смене в нетрезвом виде. За провинности приходилось отрабатывать часы бесплатно.

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