Улицы Рязани ежедневно убирают от снега 160 единиц техники

Улицы Рязани ежедневно убирают от снега более 160 единиц техники. Об этом во время заседания правительства Рязанской области 28 ноября рассказал глава администрации города Виталий Артемов

Он отметил, что в текущем году количество техники для уборки городских территорий увеличено.

Впервые началась систематическая обработка тротуаров реагентами, они заготовлены в объеме — 150 тонн. В ночь на уборку пешеходных зон выходят до 9 единиц техники.

Достигнута договоренность с сельхозпредприятием по дополнительному найму 10 механизаторов. Это позволит вести обработку тротуаров реагентами не только в ночное, но и в дневное время.

Заготовлено 24 тыс. тонн пескосоляной смеси. Работает около 20 комбинированных дорожных машин.