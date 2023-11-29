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Улицы Рязани ежедневно убирают от снега 160 единиц техники

7info
Фото: администрация Рязани
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Улицы Рязани ежедневно убирают от снега более 160 единиц техники. Об этом во время заседания правительства Рязанской области 28 ноября рассказал глава администрации города Виталий Артемов

Он отметил, что в текущем году количество техники для уборки городских территорий увеличено.

Впервые началась систематическая обработка тротуаров реагентами, они заготовлены в объеме — 150 тонн. В ночь на уборку пешеходных зон выходят до 9 единиц техники.

Достигнута договоренность с сельхозпредприятием по дополнительному найму 10 механизаторов. Это позволит вести обработку тротуаров реагентами не только в ночное, но и в дневное время.

Заготовлено 24 тыс. тонн пескосоляной смеси. Работает около 20 комбинированных дорожных машин.

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