Четверг, 16 марта, 2023
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Улицы Безбожные в Рязани предлагают переименовать в Вокзальные проезды

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На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы обсуждался вопрос о переименовании улиц 1-я и 2-я Безбожная в 1-й и 2-й Вокзальный проезд соответственно. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

С предложением по изменению названий выступила Топонимическая комиссия города Рязани. Окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.

Также депутаты одобрили внесение изменений в Положение об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний в Рязани по вопросам градостроительной деятельности. Корректировки необходимы для того, чтобы привести документ в соответствие с ФЗ РФ.

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