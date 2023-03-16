Улицы Безбожные в Рязани предлагают переименовать в Вокзальные проезды

На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы обсуждался вопрос о переименовании улиц 1-я и 2-я Безбожная в 1-й и 2-й Вокзальный проезд соответственно. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

С предложением по изменению названий выступила Топонимическая комиссия города Рязани. Окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.

Также депутаты одобрили внесение изменений в Положение об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний в Рязани по вопросам градостроительной деятельности. Корректировки необходимы для того, чтобы привести документ в соответствие с ФЗ РФ.