Улицу Верхнюю приведут в порядок после демонтажа незаконных построек

Улицу Верхнюю в Рязани приведут в порядок после демонтажа гаражей. Об этом в рамках традиционного объезда города проинформировал глава администрации Виталий Артёмов.

Здесь, как он отметил, были демонтированы 33 незаконно размещённых металлических гаража и 18 сараев. После сноса построек осталась куча мусора и веток.

Силами префектуры Октябрьского района при содействии предприятий и учреждений завершается уборка и вывоз мусора. Работы продолжились и в выходные.

— После вывоза мусора будет проведена планировка территории. Поручил руководителям структурных подразделений подготовить предложения по дальнейшему использованию данного участка, — обратил внимание мэр Рязани.