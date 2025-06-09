Улицу Верхнюю приведут в порядок после демонтажа незаконных построек

Улицу Верхнюю в Рязани приведут в порядок после демонтажа гаражей. Об этом в рамках традиционного объезда города проинформировал глава администрации Виталий Артёмов.
Здесь, как он отметил, были демонтированы 33 незаконно размещённых металлических гаража и 18 сараев. После сноса построек осталась куча мусора и веток.
Силами префектуры Октябрьского района при содействии предприятий и учреждений завершается уборка и вывоз мусора. Работы продолжились и в выходные.
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