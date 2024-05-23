Улицу Садовую в Рязани собираются сделать пешеходной

В Рязани планируют сделать улицу Садовую пешеходной. Это поможет соединить Нижний городской парк с другими объектами большого пешеходного маршрута, который создают в городе.

Сейчас в парке проходит масштабная реконструкция, сообщает официальный телеграм-канал региона.

«Проект очень интересный, мы потратили много времени на его обсуждение и проработку, учли все детали и привлекли множество экспертов», — отметил губернатор Павел Малков, когда инспектировал объекты благоустройства в Рязани на прошлой неделе.

По словам главы региона, работы идут полным ходом.