Четверг, 23 мая, 2024

Улицу Садовую в Рязани собираются сделать пешеходной

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязани планируют сделать улицу Садовую пешеходной. Это поможет соединить Нижний городской парк с другими объектами большого пешеходного маршрута, который создают в городе.

Сейчас в парке проходит масштабная реконструкция, сообщает официальный телеграм-канал региона.

«Проект очень интересный, мы потратили много времени на его обсуждение и проработку, учли все детали и привлекли множество экспертов», — отметил губернатор Павел Малков, когда инспектировал объекты благоустройства в Рязани на прошлой неделе.

По словам главы региона, работы идут полным ходом.

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