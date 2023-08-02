Улицу Новую в Рязани хотят реконструировать и сделать двусторонней

В Рязани собираются реконструировать улицу Новую и сделать движение двусторонним. Планами во время заседания правительства Рязанской области поделился исполняющий обязанности главы администрации города Виталий Артёмов.

По словам мэра, в этом году на улице сделают ямочный ремонт. На 2024–2025 годы запланирован капитальный ремонт.

Двустороннее движение собираются сделать на участке от Касимовского шоссе до улицы Маяковского. Проезжую часть расширят до 4 полос. Сейчас действует 3 полосы, в обе стороны разрешено ездить общественному транспорту.

Губернатор Рязанской области Павел Малков попросил представить масштабный проект реконструкции улицы для проработки решений.