Улицу Новосёлов в Рязани затопило, на случившееся отреагировала прокуратура области

В Рязани утром 15 августа, из-за прорыва водопровода, затопило улицу Новосёлов. Видео потопа появились в социальных сетях.
По данным администрации Рязани, произошёл прорыв водовода диаметром 600 мм. В результате нарушено водоснабжение 4-го, 5-го и 6-го микрорайонов Дашково-Песочни. На месте работают ремонтные бригады.
Поток воды был настолько сильным, что разрушил пешеходную дорожку, залита проезжая часть.
По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва проверку инцидента проводят сотрудники прокуратуры Октябрьского района Рязани.