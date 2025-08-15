Пятница, 15 августа, 2025
Улицу Новосёлов в Рязани затопило, на случившееся отреагировала прокуратура области

Алексей Самохин
Фото: t.me/rzncity

В Рязани утром 15 августа, из-за прорыва водопровода, затопило улицу Новосёлов. Видео потопа появились в социальных сетях. 

По данным администрации Рязани, произошёл прорыв водовода диаметром 600 мм. В результате нарушено водоснабжение 4-го, 5-го и 6-го микрорайонов Дашково-Песочни. На месте работают ремонтные бригады. 

Поток воды был настолько сильным, что разрушил пешеходную дорожку, залита проезжая часть.

По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва проверку инцидента проводят сотрудники прокуратуры Октябрьского района Рязани.

