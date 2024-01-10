Улицу Мюнстерскую в Рязани ждут большие изменения

В Рязани продолжается реализация Большого пешеходного маршрута, который свяжет главные туристические и исторические точки на карте города. Изменения в рамках реализации проекта коснутся, в том числе, центра города.

Губернатор Рязанской области Павел Малков осмотрел Лыбедский бульвар, улицы Мюнстерскую и Почтовую и рассказал о реконструкции, которая произойдет там.

По словам Малкова, важно самому осматривать территории, чтобы понимать, какие изменения нужны.

Важно пройти их своими ногами, чтобы понять – удобно, комфортно или нет, где возможно стоит еще добавить пешеходных зон. С коллегами еще раз проговорили и зафиксировали все решения, которые будем здесь в этом году реализовывать. Улица Мюнстерская станет еще одной интересной пешеходной артерией. Наполним ее интересными объектами, сделаем благоустройство, оформим красивые пешеходные зоны. Чем больше таких улиц будет у нас в городе, тем он станет более привлекательным и для жителей, и для туристов, — передает слова главы региона пресс-служба правительства.