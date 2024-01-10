Улицу Мюнстерскую в Рязани ждут большие изменения

В Рязани продолжается реализация Большого пешеходного маршрута, который свяжет главные туристические и исторические точки на карте города. Изменения в рамках реализации проекта коснутся, в том числе, центра города.
Губернатор Рязанской области Павел Малков осмотрел Лыбедский бульвар, улицы Мюнстерскую и Почтовую и рассказал о реконструкции, которая произойдет там.
По словам Малкова, важно самому осматривать территории, чтобы понимать, какие изменения нужны.
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