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Уличное освещение на улице Высоковольтной в Рязани восстановлено

Татьяна Проводина
Фото из Телеграм канала "Горхозяйство. Рязань"

Бригада Дирекции благоустройства восстановила уличное освещение на улице Высоковольтной в Рязани.

Об этом сообщил днём 12 июня Telegram канал «Горхозяйство. Рязань».

Провода на этом участке накануне оборвал сильный ветер.

Уличное освещение на улице Высоковольтной в Рязани восстановлено

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