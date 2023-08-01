Улица Новая в Рязани может стать двухсторонней

Улица Новая может быть расширена до двухстoроннего движения в 2024-2025 годах, сообщил исполняющий обязанности мэра Рязани Виталий Артемов на заседании регионального правительства.

Глава администрации отметил, что на Новой в этом году делали ямочный ремонт, но дорога все равно находится в неудовлетворительном состоянии. Артемов сообщил, что уже разработана проектная документация по реконструкции дороги: от Касимовского шоссе до улицы Маяковского движение необходимо сделать двухсторонним. По словам мэра, это позволит улучшить транспортное сообщение в городе.

Губернатор региона Павел Малков сказал, что готов рассмотреть данное предложение.