Понедельник, 22 января, 2024
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Укрытая одеялом 5-месячная девочка умерла в Первоуральске

7info
Изображение от onlyyouqj на Freepik
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В Первоуральске организована проверка по факту гибели 5-месячного ребёнка, сообщает телеграм-канал прокуратуры Свердловской области.

Сообщение о гибели девочки поступило на пульт оперативных служб 21 января. По предварительным данным, мать положила дочь спать в кроватку около 18 часов. Так как длительное время ребенок плакал, отец ребенка укрыл его одеялом, девочка замолкла. Около 20 часов женщина обнаружила в кровати труп дочери.

Ход проверки находится на контроле прокуратуры. При необходимости ведомство примет меры прокурорского реагирования.

— Семья, в которой росла девочка, неблагополучная. Соседи говорят, что отец малышки постоянно пил и устраивал в квартире разборки, — сообщает портал E1.ru.

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