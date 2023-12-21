Укравший сумку за 3 млн рублей курьер получил 4 года колонии

Суд вынес приговор курьеру, укравшему сумку стоимостью 3 млн рублей. Подробности сообщил телеграм-канал прокуратуры Москвы.

63-летний ранее неоднократно судимый мужчина устроился курьером в мастерскую по ремонту обуви и сумок, расположенную в центре Москвы.

В его обязанности входило забирать заказы и осуществлять доставку готовых изделий.

Поскольку он был должен 500 тыс рублей своему знакомому — решился на преступление.

Рано утром осужденный пришел в помещение мастерской, убедился, что за ним никто не наблюдает, и, не включая свет, взял с полки женскую сумку из кожи аллигатора с брелком общей стоимостью более 3 млн рублей, спрятав ее под пальто. Затем обвиняемый покинул место преступление, направился в ближайший ломбард, где получил за сумку часть денег — 300 тыс рублей.

Буквально на следующий день ему позвонил сотрудник мастерской и сообщил, что в помещении есть камера, снимающая в том числе в темноте, которая зафиксировала преступление. О существовании камеры злоумышленник не подозревал. Он попытался забрать из ломбарда сумку, однако ему сообщили, что это невозможно. Тогда он получил оставшуюся часть денег, вернул долг, а с мастерской перестал выходить на связь, сменив номер телефона и адрес проживания.

С учетом позиции Тверской межрайонной прокуратуры суд признал мужчину виновным в совершении кражи (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии особого режима. В действиях осужденного признан особо опасный рецидив.