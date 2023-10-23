Украину начали атаковать «мини-Герани»

Российские войска начали использовать на Украине новые барражирующие боеприпасы — «мини-Герани». Об этом сообщает телеграм-канал «Военная хроника».

По данным источника, их применили для нанесения массированного удара по объектам в Киевской области в субботу, 21 октября.

Эксперты отмечают, что двигатель этих дронов издаёт звук, похожий на работу газонокосилки, а не мопеда, как у «Герани».

На сегодня существуют две основные версии того, что это мог быть за дрон — либо «Италмас» (Изделие 54) от компании «Аэроскан» (Zala Aero), либо «Герань-3».