Понедельник, 23 октября, 2023
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Украину начали атаковать «мини-Герани»

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Изображение от Rochak Shukla на Freepik

Российские войска начали использовать на Украине новые барражирующие боеприпасы — «мини-Герани». Об этом сообщает телеграм-канал «Военная хроника».

По данным источника, их применили для нанесения массированного удара по объектам в Киевской области в субботу, 21 октября.

Эксперты отмечают, что двигатель этих дронов издаёт звук, похожий на работу газонокосилки, а не мопеда, как у «Герани».

На сегодня существуют две основные версии того, что это мог быть за дрон — либо «Италмас» (Изделие 54) от компании «Аэроскан» (Zala Aero), либо «Герань-3».

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