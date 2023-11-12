Воскресенье, 12 ноября, 2023
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Украинский водитель умер возле пункта пропуска «Дорогуск — Ягодин»

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Водитель из Украины умер в своей фуре возле заблокированного пункта пропуска на границе с Польшей «Дорогуск — Ягодин», сообщают украинские СМИ.

Дальнобойщику было 54 года. Мужчина прибыл к границе 11 ноября и остановился на парковке в ожидании возможности проехать.

Польские перевозчики блокируют проезд из-за увеличения числа украинских дальнобойщиков, которым не надо получать разрешение на коммерческие перевозки. Поляки теряют работу.

По подсчётам украинского информагентства, примерное время ожидания на пересечение границы в направлении Украины в пункте пропуска «Дорогуск-Ягодин» составляет 41 час.

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