Украинский боец сделал шокирующее признание: «Этого следовало ожидать!»

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области, который ранее считался «неприкосновенной» территорией. Об этом сообщил украинский военнослужащий с позывным «Мучной» в своих социальных сетях, пишет «Царьград».

По словам бойца, российская армия усилила давление на этом участке фронта, активно используя дроны и артиллерию. Удары управляемыми авиабомбами (ФАБами), как утверждает «Мучной», сделали невозможным для ВСУ укрепление обороны.

15 сентября он опубликовал новое сообщение, где признал, что Новониколаевка полностью перешла под контроль ВС РФ.

«Новониколаевка уже под контролем противника! Враг закрепился в населённом пункте и ведёт там свою деятельность… Наши подразделения отошли от села, бои теперь на подступах к н.п. Калиновское. В принципе, этого стоило ожидать!», — написал он.

«Мучной» считает, что в целом ситуация в Днепропетровской области продолжает ухудшаться.

«Обстановка здесь стремительно ухудшается, враг действует агрессивно. Главное для него сейчас — прорвать оборону и захватить выгодные рубежи!» — добавил он, предупреждая о возможном дальнейшем отступлении украинских войск.

Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.