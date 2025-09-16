Вторник, 16 сентября, 2025
Украинский боец сделал шокирующее признание: «Этого следовало ожидать!»

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано AI

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области, который ранее считался «неприкосновенной» территорией. Об этом сообщил украинский военнослужащий с позывным «Мучной» в своих социальных сетях, пишет «Царьград».

По словам бойца, российская армия усилила давление на этом участке фронта, активно используя дроны и артиллерию. Удары управляемыми авиабомбами (ФАБами), как утверждает «Мучной», сделали невозможным для ВСУ укрепление обороны.

15 сентября он опубликовал новое сообщение, где признал, что Новониколаевка полностью перешла под контроль ВС РФ. 

«Новониколаевка уже под контролем противника! Враг закрепился в населённом пункте и ведёт там свою деятельность… Наши подразделения отошли от села, бои теперь на подступах к н.п. Калиновское. В принципе, этого стоило ожидать!», — написал он.

«Мучной» считает, что в целом ситуация в Днепропетровской области продолжает ухудшаться. 

«Обстановка здесь стремительно ухудшается, враг действует агрессивно. Главное для него сейчас — прорвать оборону и захватить выгодные рубежи!» — добавил он, предупреждая о возможном дальнейшем отступлении украинских войск.

Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Новости России

Тайна перевала Наговициной: Рюкзак появился сам по себе — и не покрыт снегом. Значит, она была жива?

На августовских кадрах — пусто. Только палатка, снег, камни. Рюкзака — нет. Совсем. Ни тени, ни намёка. А в сентябре — он вот он. Чистый. Сухой. Стоит, будто его положили вчера.
Новости России

Белоусов жёстко наказал Зеленского за дроны в Польше — СМИ

Военные блогеры и инсайдеры сообщают о масштабных ударах по украинским военным объектам и о загадочной операции «Труба-3».
Новости России

Экстрасенс сделала неожиданный прогноз об окончании СВО и судьбе России

После окончания СВО, по словам ясновидящей, начнется не менее интересный период.
Новости России

Они не понимали, что происходит: российские войска бьются за Купянск 

Война — не только артиллерия и бронетехника. Иногда решающую роль играет газовая труба под рекой, тишина перед штурмом и внезапность, от которой у противника ломается командная система.
Новости России

Они думали, что это учения, а Россия уже достала «План Б» — и он перевернёт всё

Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация

Новости России

В Керчи выгнали из кафе участника спецоперации и его жену

Участника спецоперации, его жену и друга не пустили в...
Новости России

SHOT: ВСУ покидают Купянск под натиском российской армии

Украинские войска начали покидать Купянск в Харьковской области после...
Происшествия

Павел Малков прокомментировал информацию о сбитых над Рязанской областью БПЛА

— По предварительной информации, пострадавших и ущерба нет, — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Происшествия

Четыре беспилотника ночью сбиты в Рязанской области

Дроны были сбиты над территорией десяти регионов России и акваторией Черного моря
Новости России

Российский бизнесмен арестован по делу об убийстве украинского депутата

Амирханян уже находится под стражей по другому делу. В начале лета суд в Подмосковье приговорил его к шести годам общего режима и штрафу за дачу взятки.
Здоровье

Не только стресс: врач раскрыл неожиданные причины импотенции, о которых вы не догадывались

Многие сразу винят усталость, возраст или «нервы». Но на самом деле причина может скрываться гораздо глубже — в сосудах, спине или даже старой инфекции, которую вы давно забыли.
Власть и политика

Артём Давыдов назначен судьей Арбитражного суда Рязанской области

По результатам заседания президиума Давыдов включен в третий судебный состав, рассматривающий дела о несостоятельности (банкротстве).
Происшествия

Угроза атаки БПЛА объявлялась в Рязани и области ночью 16 сентября

Отбой угрозы был объявлен в 06:58. 