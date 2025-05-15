Украинский актёр и квнщик ликвидирован в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции убит украинский актёр и телеведущий Максим Нелипа. О его смерти сообщила супруга.

Издание «Страна.ua» пишет, что скриншоты сообщения о гибели квнщика опубликовали украинские актёры и телевизионщики.

Жена рассказала, что Нелипа погиб 12 мая во время боевого задания.

Погибший в своё время был капитаном команды КВН «Ковбои политеха», проведшей три сезона в Высшей лиги. В 2022 году шоумен вступил в ряды ВСУ, занимался беспилотниками.

В 2024 году украинское издание «Фокус» сообщало о том, что шоумен на фронте угодил в скандал — подчинённые обвинили командира в воровстве, отмечает aif.ru. Военнослужащие заявили, что Нелипа организовывал сбор средств на подразделение, но деньги забирал себе.