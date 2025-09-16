Вторник, 16 сентября, 2025
14.9 C
Рязань
Новости России

Украинских гимнасток-порнозвезд осудили за избиение полицейских в Москве

Суд назначил год принудительных работ экс-гимнасткам сборной Украины и по совместительству порноактрисам за избиение полицейских в Москве, пишет РИА Новости.

По данным агентства, речь идет об Анжеле и Альбине Осиновских, сменивших гимнастический помост на эскорт. На закрытых вечеринках они обнажались и исполняли акробатические номера. Девушки взяли псевдонимы Джульетта и Магдалена.

При этом они пытались найти приличную работу: выступали в цирке, пытались стать тренерами. Летом сестры попали в скандал после потасовки в ТЦ «Авиапарк».

Все началось с того, что они решили покурить в общественном месте. Вскоре в торговый центр вызвали полицию. Сотрудники правопорядка стали составлять на них протокол, им пытался помешать спутник девушек.

«Анжела и Альбина набросились на правоохранителей с кулаками. Позже пытались доказать, что курили с разрешения официанта, но им почему-то никто не поверил», — говорится в публикации.

Против сестер возбудили дело. Они выплатили пострадавшим по 100 тысяч рублей и просили о помиловании. Их могли отправить на год в колонию, но девушки отделались 12 месяцами работ на благо общества.

Новости России

Тайна перевала Наговициной: Рюкзак появился сам по себе — и не покрыт снегом. Значит, она была жива?

На августовских кадрах — пусто. Только палатка, снег, камни. Рюкзака — нет. Совсем. Ни тени, ни намёка. А в сентябре — он вот он. Чистый. Сухой. Стоит, будто его положили вчера.
Новости России

Белоусов жёстко наказал Зеленского за дроны в Польше — СМИ

Военные блогеры и инсайдеры сообщают о масштабных ударах по украинским военным объектам и о загадочной операции «Труба-3».
Новости России

Экстрасенс сделала неожиданный прогноз об окончании СВО и судьбе России

После окончания СВО, по словам ясновидящей, начнется не менее интересный период.
Новости России

Они не понимали, что происходит: российские войска бьются за Купянск 

Война — не только артиллерия и бронетехника. Иногда решающую роль играет газовая труба под рекой, тишина перед штурмом и внезапность, от которой у противника ломается командная система.
Новости России

Они думали, что это учения, а Россия уже достала «План Б» — и он перевернёт всё

Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация

Происшествия

Рецидивистка украла мобильный телефон на остановке общественного транспорта в Скопине

18-летний житель Скопина сообщил полицейским, что его смартфон пропал. Молодой человек рассказал, что недавно был на остановке общественного транспорта, ждал знакомого на автомобиле.
Новости России

Педагога из Краснодара возмутило заявление о зарплате учителей в 90 тысяч

Учителя алгебры и геометрии из Краснодара возмутило заявление, что...
Культура и события

В Рязани пройдёт фестиваль «Рязанские сказки: от фольклора до современности»

Участников фестиваля ждет насыщенная программа: ярмарка ремесел, мастер-классы по традиционным уличным играм и народным промыслам, обучение хороводам.
Экономика и бизнес

Депутаты Рязанской гордумы обсудили исполнение бюджета города за I полугодие 2025 года

Члены комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы на заседании одобрили внесение изменений в «Положение о бюджетном процессе в городе Рязани» и «Положение о финансово-казначейском управлении администрации города Рязани».
Происшествия

На рязанца завели уголовное дело за уклонение от прохождения военной службы

В отношении 21-летнего жителя Пронского района Рязанской области возбуждено уголовное дело об уклонении от прохождения военной службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ).
Власть и политика

Татьяна Панфилова: «Прямое обсуждение проблем с коллегами – одна из возможностей, которые предоставляет проект «Муниципальный диалог»

Участники встречи обсудили вопросы создания и развития системы территориального общественного самоуправления и преимущества, которые дают ТОС в работе с населением.
Экономика и бизнес

«Сварщик — вполне женская профессия»: в ГК «Зелёный сад — наш дом» работает женская сварочная бригада

Пока их трое: Виктория Романенко, Софья Назимова и Маржона Ихтиёрова. В будущем готовы присоединиться ещё несколько девчонок.
Общество

«Надеюсь, мы это воплощение больше не увидим»: Павел Малков о скульптуре курсанта-нахимовца с девушкой

Новый памятник «Молодой нахимовец с девушкой» вызвал бурю негодования у жителей Рязани. Больше всего возмутила полуобнаженная фигура девушки — скульптуру даже пришлось срочно накрыть пакетами.