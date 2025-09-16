Украинских гимнасток-порнозвезд осудили за избиение полицейских в Москве

Суд назначил год принудительных работ экс-гимнасткам сборной Украины и по совместительству порноактрисам за избиение полицейских в Москве, пишет РИА Новости.

По данным агентства, речь идет об Анжеле и Альбине Осиновских, сменивших гимнастический помост на эскорт. На закрытых вечеринках они обнажались и исполняли акробатические номера. Девушки взяли псевдонимы Джульетта и Магдалена.

При этом они пытались найти приличную работу: выступали в цирке, пытались стать тренерами. Летом сестры попали в скандал после потасовки в ТЦ «Авиапарк».

Все началось с того, что они решили покурить в общественном месте. Вскоре в торговый центр вызвали полицию. Сотрудники правопорядка стали составлять на них протокол, им пытался помешать спутник девушек.

«Анжела и Альбина набросились на правоохранителей с кулаками. Позже пытались доказать, что курили с разрешения официанта, но им почему-то никто не поверил», — говорится в публикации.



Против сестер возбудили дело. Они выплатили пострадавшим по 100 тысяч рублей и просили о помиловании. Их могли отправить на год в колонию, но девушки отделались 12 месяцами работ на благо общества.